Москва, , 09:53 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» должно тоже уйти в отставку. Об этом 1 июня заявил бывший главный тренер команды Юрий Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу».

"Большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали всё, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее», — сказал Сёмин.

Он отметил, что руководители клуба должны также уйти в отставку, если считают, что главный тренер не выполнил какие-то задачи. Поскольку они должны нести ответственность за то, что назначали и утверждали тренера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сёмин подтвердил наличие конфликта с руководством «Локомотива».

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