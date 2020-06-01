Москва, , 09:23 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил наличие конфликта с руководством клуба и рассказал о его причинах. Об этом он заявил 1 июня в интервью «Спорт-экспрессу».

"Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них не ручной тренер и в определённых моментах им мешаю. Подчёркиваю: не клубу, а лично им», — сказал Сёмин.

Он добавил, что может вернуться в клуб, когда Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков закончат свою перестройку и на их место придут другие.

Кроме того, по словам Сёмина, его конфликт с руководством клуба произошёл на почве формирования команды.

«Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе?» — заключил Сёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» не продлил контракт с Сёминым. Срок его соглашения с клубом истёк 31 мая.

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