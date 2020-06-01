Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM Убыток футбольного клуба «Ростов» за год сократился в десять раз. Так, по итогам 2019 года убыток составил 45 млн рублей. Для сравнения: в 2018 году этот показатель был равен 458 млн рублей.

Из информации, размещённой в системе СПАРК-Интерфакс, следует, что выручка «Ростова» достигла почти в 2,1 млрд рублей (в 2018 году — 807 млн рублей). Администрации клуба удалось сократить убыток от продаж и увеличить себестоимость продаж, передаёт donnews.ru. Также указано, что содержание клуба подорожало, в том числе, за счёт расходов на оплату услуг подрядчиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что осенью 2019 года в различных изданиях появилась информация о напряжённой финансовой ситуации в клубе. Тогда президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что вред финансовой стабильности команды наносят прошлые долги. При этом руководство не рассматривало вариант распродажи игроков.