Москва, , 08:39 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новый контракт с американским защитником Майком Джеймсом. Об этом 1 июня сообщается на сайте клуба.

«Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнёрство на протяжении ещё трёх лет», — сказал Джеймс.

Напомним, Джеймс играет за ЦСКА с августа 2019 года. В прошлом сезоне Евролиги Джеймс стал третьим в списке лучших игроков по среднему количеству очков за матч — 21,7.

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