Мёнхенгладбах, Германия, , 08:26 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Унионом» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Боруссии» дубль оформил нападающий Марку Тюрам, ещё по голу забили Флориан Нойхаус и Алассан Плеа. «Унион» ответил голом форварда Себастьяна Андерссона.

На сегодняшний день «Боруссия» набрала 56 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» идёт на 14-м месте с 31 очком.

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