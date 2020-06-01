Падерборн, Германия, , 08:16 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Падерборном» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Боруссии» хет-трик оформил полузащитник Джейдон Санчо, ещё по голу забили Торган Азар, Ашраф Хакими и Марсель Шмельцер. «Падерборн» ответил единственным голом Уве Хунемайера с пенальти.

На сегодняшний день «Боруссия» набрала 60 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» идёт на 18-м месте с 19 очками.

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