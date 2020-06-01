Мадрид, , 05:13 — REGNUM Испанская Примера возобновляется после паузы в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном календаре национального чемпионата.

Первой встречей возобновленного чемпионата станет игра 28-го тура между клубами «Севилья» и «Бетис». Игра пройдет 11 июня на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Также сообщается, что «Барселона» проведет матч в гостях у «Мальорки» 13 июня, а «Реал» дома встретится с «Эйбаром» 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты клубов испанской Примеры с 25 мая возобновляют тренировки в группах до 14 человек.

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