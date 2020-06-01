Пекин, , 05:10 — REGNUM Несмотря на отсутствие руки, Чжан Цзячэн надеется, что он никогда не утратит любовь к баскетболу или желание улучшать свое мастерство на корте, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Тринадцатилетний подросток привлек к себе широкое внимание пользователей сети интернет в Китае, когда видео, демонстрирующее его выдающиеся навыки ведения мяча один на один, было выложено в интернет.

«Очень вдохновляет. Как теперь после этого видео можно бросить свои усилия?», — заявил один из пользователей социальной сети Sina Weibo, которая является китайским эквивалентом Twitter.

Чжан родился в провинции Гуандун на юге Китая. Он потерял свою руку в дорожно-транспортном происшествии, когда ему было пять лет. Это стало катастрофой для ребенка.

Тем не менее, он решил дать ответ всем трудностям и не дать судьбе управлять его жизнью, потому что у него была места стать баскетболистом.

«Как он будет играть в баскетбол лишь одной рукой?», — слышал постоянно вопросы Чжан со стороны других детей.

Единственное, что было в его багаже — это усердный труд. В любую погоду Чжан никогда не прекращал тренировок и достиг выдающихся результатов в своем мастерстве. На видео Чжан показал свои умение ведения меча перед собой против обороны из нескольких профессиональных баскетболистов.

«Твоя права рука была жестоко отнята, но у тебя осталась лучшая левая рука. Ты — настоящая звезда в этой игре», — заявил бывший игрок Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) Ван Цзин после просмотра видео.

Чжан уже опубликовал 13 видеороликов с демонстрацией его навыков на платформе Douyin — китайской версии социальной сети Tiktok, а также заработал уже более миллиона лайков.