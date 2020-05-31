Борнмут, Великобритания, , 15:55 — REGNUM Вратарь английского футбольного клуба «Борнмут» Аарон Рэмсдейл выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом 31 мая он написал на своей странице в Twitter.

«Утром я вышел из режима самоизоляции после того, как мой тест на коронавирус оказался отрицательным», — написал Рэмсдейл.

Ранее «Борнмут» сообщил, что тест на коронавирус у одного из футболистов оказался положительным. Имя игрока не называлось, но позднее стало известно, что им оказался Рэмсдейл.

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