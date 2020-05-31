Бильбао, Испания, , 15:20 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) продлил контракт с главным тренером Гаиской Гаритано. Об этом 31 мая общается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны продлили соглашение, которое теперь рассчитано до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне «Атлетик» под руководством Гаритано дошёл до финала Кубка Испании, в котором сыграет с «Реал Сосьедадом». В чемпионате Испании команда идёт на десятом месте.

Напомним, в декабре 2018 года Гаритано возглавил «Атлетик». Ранее он работал в таких клубах, как «Эйбар», «Вальядолид» и «Депортиво».