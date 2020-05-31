Берлин, , 14:37 — REGNUM Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за «Золотой бутсой». Об этом 31 мая сообщается на сайте УЕФА.

Левандовски оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Фортуной». В нынешнем сезоне на его счету стало 29 забитых голов.

На втором месте идёт нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, у которого 27 голов. Замыкает тройку с 24 голами Тимо Вернер из «РБ Лейпциг».

В первую десятку входят Эрлинг Холанд (26), Криштиану Роналду (21), Лионель Месси (19), Джейми Варди (19), Килиан Мбаппе (18), Виссам Бен-Йеддер (18), Ромелу Лукаку (17).

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