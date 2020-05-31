Казань, , 13:40 — REGNUM Казанский «Рубин» вернул полузащитника Александра Ташаева в московский «Спартак». Об этом 31 мая сообщается на сайте казанского клуба.

Отмечается, что 25-летний Ташаев вернулся в «Спартак» в связи с окончанием срока его аренды в «Рубине».

Напомним, «Рубин» арендовал Ташаева в сентябре 2019 года. Футболист провёл восемь матчей за казанскую команду и не отметился результативными действиями.

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