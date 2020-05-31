Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул клуб. Об этом он написал 31 мая на своей странице в Instagram.

«Благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит»!» — написал Малафеев.

Напомним, Малафеев играл за «Зенит» на позиции вратаря с 1999 по 2016 год. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трижды выиграл Кубок России (1999, 2010, 2016), а также Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).

В 2016 году Малафеев завершил карьеру, а в ноябре 2017 года был назначен на должность спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.

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