Краснодар, , 12:39 — REGNUM В Краснодарском крае оставшиеся в сезоне матчи чемпионата России по футболу будут проходить без зрителей. Об этом 31 мая на сайте регионального Министерства физкультуры и спорта.

Отмечается, что возвращение болельщиков на трибуны будет возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, «Краснодар» и «Сочи» будут проводить матчи при пустых трибунах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РПЛ рассматривают возможность проводить матчи с болельщиками.

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