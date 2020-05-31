Москва, , 11:59 — REGNUM Московский «Локомотив» предложил болельщикам написать письмо бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину. Об этом 31 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

«Мы уверены, вам есть что сказать Юрию Палычу!» — говорится в сообщении. Он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении.

Напомним, контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Ранее руководство «Локомотива» решило не продлевать с ним соглашение, несмотря на мнение болельщиков и специалистов, из-за чего разразился скандал.

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