Лондон, , 11:20 — REGNUM В клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) не выявлено новых случаев заражения коронавирусом во время четвёртой волны тестирования. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе АПЛ.

Отмечается, что 1130 игроков и сотрудников клубов АПЛ были протестированы на коронавирус в течение двух дней — 28 и 29 мая. Все тесты дали отрицательный результат.

При этом за три предыдущие волны проверки было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов.

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