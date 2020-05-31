Мадрид, , 10:59 — REGNUM Мадридский «Реал» может остаться без трансферов в летнее межсезонье. Об этом 31 мая сообщает Marca.

По информации издания, на «Реале» может серьёзно отразиться кризис, возникший из-за пандемии коронавируса. Может так получиться, что из-за финансовых трудностей клуб не совершит ни одной покупки в летнее трансферное окно.

Отмечается, что трансферы могут пройти, только если клуб сможет продать большое количество игроков. Но этот вариант маловероятен, так как немногие клубы готовы тратить деньги на футболистов с высокой зарплатой.

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