Лас-Вегас, США, , 10:34 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт бой с американцем Кёртисом Блэйдсом. Этот поединок возглавит турнир UFC Fight Night 173.

Турнир состоится 21 июня в Лас-Вегасе (США). В ноябре 2019 года Волков провёл бой с Грегом Харди. Тогда российский боец победил решением судей.

На счету Волкова 38 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. У Блэйдса 15 поединков: 13 побед и два поражения.

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