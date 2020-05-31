Майнц, Германия, , 10:09 — REGNUM «Хоффенхайм» одержал победу над «Майнцем» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Хоффенхайма» Ила Бебу на 43-й минуте. На 27-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Хоффенхайм» набрал 42 очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт на 15-м месте с 28 очками.

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