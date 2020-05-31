Гельзенкирхен, Германия, , 10:03 — REGNUM «Вердер» одержал победу над «Шальке» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт на 32-й минуте.

Для «Шальке» это поражение стало четвёртым подряд в Бундеслиге. Ранее команда проиграла «Фортуне» (1:2), «Аугсбургу» (0:3) и дортмундской «Боруссии» (0:4).

На сегодняшний день «Вердер» набрал 25 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на 10-м месте с 37 очками.

Читайте также: «Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски