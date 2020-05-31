Мюнхен, Германия, , 09:30 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фортуной» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, отличившись на 43-й и 50-й минутах. Также голы на счету Бенжамена Павара (29) и Альфонсо Дэвиса (52).

Кроме того, на 15-й минуте защитник «Фортуны» Матиас Занка Йоргенсен забил гол в свои ворота.

На сегодняшний день «Бавария» набрала 67 очков и находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фортуна» идёт на 16-м месте с 27 очками.

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