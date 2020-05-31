Лас-Вегас, США, , 09:21 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Аугусто Сакаи одержал победу над представителем Болгарии Благоем Ивановым на турнире UFC on ESPN 9, который прошёл в ночь с 30 на 31 мая в Лас-Вегасе (США).

Сакаи выиграл у Иванова раздельным решением судей: 29−28, 29−28, 27−30. Бразилец нанёс 89 точных ударов из 174, в то время как его оппонент — 71 из 130.

Сакаи одержал четвёртую победу подряд, теперь на его счету 15 побед и одно поражение. Иванов уступил во втором поединке подряд, теперь у него стало четыре поражения при 18 победах.

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