Лас-Вегас, США, , 09:15 — REGNUM Американка Кэтлин Чукагян одержала победу над Антониной Шевченко на турнире UFC on ESPN 9, который прошёл в ночь с 30 на 31 мая в Лас-Вегасе (США).

Чукагян одержала победу единогласным решением судей. Она нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову, тогда как её сопернице удалось провести всего 34 удара.

Отметим, что в предыдущем поединке Чукагян досрочно проиграла Валентине Шевченко, младшей сестре Антонины Шевченко.

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