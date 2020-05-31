Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Американский шахматист Хикару Накамура вышел в финал онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

В полуфинале Накамура одержал победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В первом матче был сильнее Карлсен (3:0), во втором Накамура (2,5:1,5).

В третьем матче счёт был равным (2:2) после четырёх партий. В дополнительной партии, «армагеддоне», Накамура победил чёрными фигурами.

В финале турнира Накамура сыграет с российским гроссмейстером Даниилом Дубовым, который в полуфинале обыграл представителя Китая Дин Лижэня.

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