Москва, , 05:09 — REGNUM Попасть на стажировку к тренеру Этери Тутберидзе стремится четырёхкратный чемпион РФ в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун. Об этом фигурист рассказал в интервью изданию «Газета.ру».

"Я разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы… Наверное, всё-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире», —сказал Ковтун.

По его словам, у Орсера спортсмену дается больше свободы действий, а у Тутберидзе «больше чёткости и дисциплины». При этом спортсмен отметил, что схема Тутберидзе «прекрасно работает — лучше всех в мире».

Напомним, что у Тутберидзе тренируются победительница Олимпиады Алина Загитова, лауреат финала Гран-при Алёна Косторная и золотая медалистка чемпионата РФ Анна Щербакова.