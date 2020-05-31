Москва, 31 мая 2020, 05:09 — REGNUM Попасть на стажировку к тренеру Этери Тутберидзе стремится четырёхкратный чемпион РФ в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун. Об этом фигурист рассказал в интервью изданию «Газета.ру».
По его словам, у Орсера спортсмену дается больше свободы действий, а у Тутберидзе «больше чёткости и дисциплины». При этом спортсмен отметил, что схема Тутберидзе «прекрасно работает — лучше всех в мире».
Напомним, что у Тутберидзе тренируются победительница Олимпиады Алина Загитова, лауреат финала Гран-при Алёна Косторная и золотая медалистка чемпионата РФ Анна Щербакова.