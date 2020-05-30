Париж, , 15:42 — REGNUM ПСЖ предложил римскому «Лацио» €60 млн за полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Об этом 30 мая сообщает Le10sport.

По информации издания, ПСЖ заинтересован в услугах Милинкович-Савич и вступил в переговоры с «Лацио».

Напомним, 25-летний сербский футболист выступает за «Лацио» с 2015 года. В текущем сезоне Серии А он сыграл 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

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