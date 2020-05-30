Париж, , 14:25 — REGNUM Доступ болельщикам на спортивные мероприятия может быть разрешён с конца июля. Об этом 30 мая заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, сообщает L’Equipe.

«Моё желание заключается в том, чтобы допустить болельщиков на стадионы, даже если их число будет ограничено. Почему бы не сделать это с конца июля, если это будет возможно?» — сказала Марасиняну.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о возможности снятия ограничения на проведение спортивных соревнований при пустых трибунах.