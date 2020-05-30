Москва, , 14:04 — REGNUM Российские футбольные дивизионы в скором времени могут быть переименованы. Об этом 30 мая заявил глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу Денис Соловьёв, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, сейчас сложилось странное обозначение футбольных дивизионов: Российская премьер-лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

«Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется «Профессиональная футбольная лига». А что, премьер-лига — не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой», — сказал Соловьёв.

Он добавил, что новые названия могут быть введены к сезону 2021/22. Сейчас рассматриваются несколько вариантов: «Высшая лига — Первая лига — Вторая лига» или «Национальная лига — Лига Развития — Лига Регионов».