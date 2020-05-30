Красноярск, , 13:54 — REGNUM В Красноярске с 17 по 20 декабря 2020 года впервые в России пройдёт чемпионат мира по хоккею с мячом — bandy. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба международной федерации этого вида спорта.

Напомним, что с 1974 года это мировое первенство проходило только в Швеции, с 2009 года — в шведском Сандвикене.

«Следующим местом турнира станет родной город российской команды Суперлиги «Енисей», — говорится в сообщении.

Матчи чемпионата пройдут на построенном к Всемирной зимней универсиаде 2019 года стадионе «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на пост главы Международной федерации хоккея с мячом (FIB) единогласно переизбран глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

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