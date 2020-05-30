Львов, Украина, , 13:37 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом выявлена в украинском футбольном клубе «Карпаты» (Львов). Об этом 30 мая сообщается на сайте Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Отмечается, что несколько футболистов и сотрудников клуба сдали тесты на коронавирус, которые дали положительные результаты. Инфицированные переведены на режим самоизоляции.

Из-за этого матч 24-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Мариуполем», который должен был состояться 31 мая, отменён.

Напомним, ранее на Украине решили возобновить чемпионат по футболу с 30 мая.