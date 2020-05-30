Казань, , 12:38 — REGNUM Казанский «Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Альбертом Яруллиным. Об этом 30 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с 27-летним хоккеистом рассчитано до окончания следующего сезона.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Яруллин сыграл 56 матчей, в которых набрал 33 (4+29) очка. В 2018 году в составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.

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