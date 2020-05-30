Лас-Вегас, США, , 12:34 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что намерен победить Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и Дастина Порье, после чего завершить карьеру. Об этом 30 мая он сказал в интервью комментатору UFC Джо Рогану.

«Есть возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC», — сказал Гэтжи.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая Гэтжи одержал победу над Тони Фергюсоном и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Теперь ему предстоит бой с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

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