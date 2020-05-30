Москва, , 11:37 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что в ближайшее время не планирует заниматься тренерской деятельностью. Об этом 30 мая она сообщила в Instagram.

«Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова», — сказала Исинбаева.

По её словам, профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, поскольку это совершенно другая деятельность.

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