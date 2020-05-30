Париж, , 11:27 — REGNUM ПСЖ договорился с миланским «Интером» о трансфере нападающего Мауро Икарди за €50 млн. Об этом 30 мая сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Икарди подписал контракт с ПСЖ, а о его переходе будет объявлено после того, как стороны уладят заключительные условия трансфера.

Напомним, в сезоне 2019/20 Икарди играл за ПСЖ на правах аренды. Икарди провел за французский клуб 31 матч, забив 20 голов и отдав четыре результативные передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пари Сен-Жермен» намерен выкупить Икарди у «Интера»