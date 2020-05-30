Зальцбург, Австрия, , 10:59 — REGNUM «Зальцбург» стал обладателем Кубка Австрии по футболу. В финальном матче он одержал победу над «Аустрией».

Матч прошёл при пустых трибунах и завершился со счётом 5:0. В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (20-я минута), Ноа Окафор (54), Маджид Ашимеру (66) и Секу Койта (80). Кроме того, автоголом отметился хавбек «Аустрии» Доминик Штумбергер (21).

Этот матч стал первым в австрийском футболе после паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Зальцбург» в седьмой раз выиграл Кубок Австрии.

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