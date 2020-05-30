Красноярск, , 10:58 — REGNUM Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев покидает свой пост. Об этом 30 мая со ссылкой на министра спорта Красноярского края Павла Ростовцева сообщает региональный портал Newslab.ru.

По словам Ростовцева, приводимым в сообщении, «так в спорте бывает» и футбольная команда войдёт в новый сезон «с новыми задачами и новым тренером».

«Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован», — заявил Ростовцев. Ожидается, что новый главный тренер клуба будет назначен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев, несмотря на информацию об увольнении, продолжит работать с командой.

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