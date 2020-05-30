Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Сезон грузинской Национальной Лиги 2020 года возобновится с 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ) на официальном сайте.

График матчей пока не опубликован, но в публикации говорится, что из-за длительной остановки соревнований, связанной с мерами по профилактике коронавируса, план чемпионата изменится.

«После возобновления формат Национальной лиги будет изменен — вместо четырех кругов, команды сыграют в два круга. Помимо двух туров, сыгранных клубами в марте, командам нужно будет провести еще 16 туров», — сообщает пресс-служба ФФГ.

Кроме того, пока матчи планируется проводить без зрителей. О возобновлении соревнований других лиг не сообщается.

Напомним, в конце мая — начале июня в Грузии правительство запустило очередной этап смягчения карантинных мер. Возобновлена работа общественного транспорта, с 1 июня будет разрешено работать всем видам магазинов и торговых центров. С 8 июня смогут открыться все типы ресторанов и кафе, а также гостиницы.