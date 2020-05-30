Ташкент, , 10:13 — REGNUM Футбольные матчи в рамках Профессиональной футбольной лиги Узбекистана планируется возобновить с 5 июня 2020 года, сообщает 30 мая издание Kun. uz со ссылкой на республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом.

Футболистам разрешили возобновить тренировки и подготовку к международным и местным соревнованиям. Матчи в рамках Профессиональной лиги будут проходить без зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Узбекистане на территории «зеленых» зон по безопасности коронавируса разрешили проводить свадьбы и другие торжественные мероприятия.

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