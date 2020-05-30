Барселона, Испания, , 10:00 — REGNUM «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо на один год. Об этом 30 мая сообщает Football Insider.

По информации издания, «Барселона» арендовать Коутиньо за € 9 млн.

В настоящее время он играет за «Баварию» на правах аренды. Ранее мюнхенский клуб отказался выкупить бразильского футболиста за €120 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет договориться с «Барселоной» о переходе Коутиньо.

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