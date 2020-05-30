Рим, , 09:43 — REGNUM Финальный матч Кубка Италии по футболу пройдёт 17 июня. Об этом 29 мая сообщает Football Italia.

Федерация футбола Италии решила возобновить турнир 13−14 июня, когда пройдут полуфинальные матчи. Финал состоится 17 июня.

Таким образом, Кубок Италии завершится раньше возобновления сезона в Серии А, который начнётся 20 июня.

Напомним, в первых полуфинальных матчах «Милан» дома сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а «Наполи» в гостях обыграл «Интер» (1:0).

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