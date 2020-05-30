Пермь, , 09:25 — REGNUM Пермский баскетбольный клуб «Парма» планирует сыграть в Лиге чемпионов ФИБА. Об этом 30 мая сообщают «Известия».

По словам президента «Пармы» Сергея Богуславского, клуб подал заявку на участие в еврокубковом турнире.

«После итогов исполкома РФБ мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов. Посмотрим, одобрят ли её», — сказал Богуславский.

Он отметил, что ситуация сложная, поскольку многие чемпионаты ещё не завершены, а некоторые клубы испытывает экономические проблемы из-за пандемии коронавируса.

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