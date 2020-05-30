Москва, , 09:07 — REGNUM Российский шахматист Даниил Дубов вышел в финал онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

В полуфинале Дубов одержал победу над представителем Китая Дин Лижэнем. 28 мая Дубов обыграл китайского шахматиста со счётом 2,5:1,5, в пятницу он одержал две победы, а в третьей партии сыграл вничью и стал победителем.

Второй финалист определится в решающем матче между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американским шахматистом Хикару Накамурой, который состоится 30 мая.

Два матча финального противостояния будут сыграны 1 и 2 июня. В случае ничьей заключительный матч пройдёт 3 июня.

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