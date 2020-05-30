Вашингтон, , 08:53 — REGNUM С форматом доигровки сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился совет управляющих лиги. Об этом 30 мая сообщает ESPN.

Отмечается, что большинство членов правления сошлись на варианте, при котором сезон будут доигрывать 22 команды. При этом пока не исключается участие только 20 команд.

Согласно предложенному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть матчей. Это «Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» и «Вашингтон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон 2019/20 в НБА может быть возобновлён 31 июля.

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