Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Сезон 2019/20 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть возобновлён 31 июля. Об этом 29 мая сообщает журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter.

По информации источника, 31 июля является ориентировочной датой возобновления сезона в НБА. Она установлена комиссаром НБА и советом правления лиги.

Напомним, сезон в НБА был остановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

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