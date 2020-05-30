Тегеран, , 08:48 — REGNUM 29 мая Азиатская футбольная конфедерация (АФК) заявила, что бывший иранский футболист Рахман Резаи номинирован как величайший игрок Серии А в Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В 2001—2008 годах Рахман Резаи выступал за три итальянских клуба: «Перуджу», «Мессину» и «Ливорно». Профессиональный спортсмен забил 6 голов в 129 матчах и был признан одним из лучших иранских защитников современной эпохи.

Согласно официальному сайту АФК, после того, как он ушёл из ФК Перуджа в 2003 году, Резаи присоединился к итальянской Мессине и помог команде заработать повышение в Серию А, а затем в следующем сезоне сыграл за команду 36 из 38 матчей, при этом футбольный клуб занял седьмое место в высшем дивизионе в 2004−05 годах, обыграв при этом как «Милан», так и «Интер».

Рахман Резаи — бывший иранский футболист, игравший на позиции защитника. В настоящее время он работает молодёжным тренером в иранском клубе «Пайкан».