Париж, 29 мая 2020, 20:17 — REGNUM 29 мая в рамках третьего тура группы D онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020 встретились коллективы ENCE и Vitality. Игра завершилась крупной победой французов со счетом 2:0 на картах Mirage (16:6) и Dust2 (16:9).
Самым ценным игроком встречи по мнению пользователей hltv (70,6% голосов) был признан Матье «ZywOo» Хербо, коэффициент k/d которого составил 1,69, а средний урон за раунд — 87,4.
После двух сыгранных матчей ENCE с 3-мя баллами расположился на третьем месте. Vitality, набрав 6 очков, поднялся на первую позицию.