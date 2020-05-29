Казань, , 19:14 — REGNUM Казанский «Ак Барс» объявил о заключении нового контракта с нападающим Артёмом Галимовым, информирует официальный портал Континентальной хоккейной лиги.

Сообщается, что срок нового двустороннего соглашения рассчитан на три года до 30 апреля 2023 года. Предыдущий договор, действовавший до весны 2021 года, был расторгнут.

20-летний Галимов провёл 55 матчей в минувшем регулярном чемпионате КХЛ, отличившись 23 (13+10) очков. За четыре матча плей-офф Кубка Гагарина на его счёт было записано 3 (0+3) балла.

Форвард стал лучшим новичком прошедшего сезона.