Турин, Италия, , 19:00 — REGNUM Туринский «Ювентус» планирует поменять условия сделки с «Барселоной».

Согласно информации портала Marca, итальянский клуб не будет удерживать полузащитника Миралем Пьянича. Босниец перейдёт в «Барселону». Однако, «Ювентус» посчитал, что бразильский полузащитник Артур не будет подходящей компенсацией за Пьянича, несмотря на то, что ранее «Юве» только приветствовал такой обмен.

Отметим, что сам бразилец принял решение остаться в Каталонии.

«Барселона» обменяет кого-то другого из своего трансферного списка, в который входят: Нельсон Семену, Артуро Видаль, Жан-Клер Тодибо и Усман Дембеле.

«Юве» уже ищет замену боснийскому полузащитнику. Сообщается, что клуб испытывает интерес к итальянскому хавбеку «Челси» Жоржиньо и Леандро Паредесу из «ПСЖ».