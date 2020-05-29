Баффало, , 18:38 — REGNUM Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» Джек Айкель поделился своим мнением о работе с главным тренером Ральфом Крюгером. Напомним, он возглавил «клинков» перед началом этого сезона, сменив на этом посту Фила Хаусли.

«Работать с Ральфом — одно удовольствие. Каждый день он делает для коллектива очень многое. Времена трудные, но он здорово работает, сохраняет фокус в нужном направлении. Во время карантина мы с ним общались несколько раз, это были приятные беседы.

Я чувствую себя не лучшим образом, учитывая последние события. Меня это тяготит», — приводит высказывание Айкеля официальный портал НХЛ.

Напомним, что «Сейбрз» не примут участие в возобновлении сезона, который начнется с плей-офф с участием 24 команд.