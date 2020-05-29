Челябинск, , 18:21 — REGNUM Стала известная заработная плата нападающего Александра Авцина по его новому соглашению с «Трактором». Срок действия контракта рассчитан на один сезон до 30 апреля 2021 года.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», Авцин будет зарабатывать около 5 миллионов рублей за сезон.

Ранее клуб до открытия рынка свободных агентов предлагал нападающему 7 миллионов рублей в год, но представители игрока запрашивали 25 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Авцин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 17 (6+11) очков.